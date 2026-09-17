Казахстанец оказался на арестованном танкере в Индии: что говорят в МИД

Гражданин Казахстана оказался среди 23 членов экипажа нефтяного танкера MT UNITY, который с мая находится под арестом в индийском порту Парадип. Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель ведомства Жанболат Усенов, судно задержали из-за финансовой задолженности судовладельца перед местным поставщиком топлива.

"Казахстанские дипломаты предпринимают необходимые шаги по обеспечению репатриации нашего гражданина. В МИД Индии направлена соответствующая дипломатическая нота с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации. Упомянутый гражданин РК и члены его семьи не обращались в дипломатические представительства Казахстана с просьбой о помощи. Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел Республики Казахстан", – сообщил 17 сентября 2026 года Жанболат Усенов.

По данным РБК, нефтяной танкер под флагом Камеруна с 11 мая находится под арестом на якорной стоянке у индийского порта Парадип из-за финансовых споров владельцев из ОАЭ.

Издание отмечает, что судну не разрешают пришвартоваться, при этом оно нуждается в ремонте и не может продолжать плавание.

На борту заблокированы 23 моряка: 20 граждан России, один казахстанец и два гражданина Египта. Провизии и питьевой воды, доставленных 19 августа, по расчетам капитана, хватит до конца сентября.

Вопросом возвращения экипажа на родину занимается страховая компания, обратившаяся в Высокий суд штата Орисса. Очередное заседание назначено на 21 сентября – индийская сторона настаивает на репатриации моряков только после прибытия сменного состава.

На днях в Казнете появилась информация о том, что иммиграционная служба США задержала гражданку Казахстана в штате Флорида. Причину задержания чуть позднее раскрыли в МИД РК.