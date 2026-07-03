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Мир

Американская альпинистка чудом выжила после падения с высоты свыше 400 м

Горы, туризм, падение, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55 Фото: magnific
31-летняя альпинистка из США выжила после падения с высоты около 450 м во время восхождения на гору Шаста в штате Калифорния, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК со ссылкой на U.S. Forest Service Climbing Rangers в Facebook, инцидент произошел на маршруте "Лавинное ущелье". Женщина входила в группу из трех начинающих альпинистов и сорвалась на высоте около 3960 м.

Она пролетела примерно 460 м по вертикали и остановилась на высоте около 3500 м.

На место происшествия отправились три горных рейнджера Лесной службы США при поддержке авиации Дорожной полиции Калифорнии. Из-за низкой облачности вертолет не смог сразу доставить спасателей к пострадавшей, поэтому часть пути им пришлось преодолеть пешком.

Помимо этого, в спасательной операции участвовали один из членов группы и оказавшийся поблизости альпинист. Когда спасатели нашли женщину, она была в сознании.

Пострадавшая получила перелом правой лодыжки и другие травмы. Ее на специальных носилках спустили к озеру Хелен, а вертолет эвакуировал ее в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что с вершины Эвереста снимут знаменитое тело альпиниста "Зеленые ботинки", пролежавшее там 30 лет.

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Аксинья Титова
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