Американская альпинистка чудом выжила после падения с высоты свыше 400 м

31-летняя альпинистка из США выжила после падения с высоты около 450 м во время восхождения на гору Шаста в штате Калифорния, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК со ссылкой на U.S. Forest Service Climbing Rangers в Facebook, инцидент произошел на маршруте "Лавинное ущелье". Женщина входила в группу из трех начинающих альпинистов и сорвалась на высоте около 3960 м.

Она пролетела примерно 460 м по вертикали и остановилась на высоте около 3500 м.

На место происшествия отправились три горных рейнджера Лесной службы США при поддержке авиации Дорожной полиции Калифорнии. Из-за низкой облачности вертолет не смог сразу доставить спасателей к пострадавшей, поэтому часть пути им пришлось преодолеть пешком.

Помимо этого, в спасательной операции участвовали один из членов группы и оказавшийся поблизости альпинист. Когда спасатели нашли женщину, она была в сознании.

Пострадавшая получила перелом правой лодыжки и другие травмы. Ее на специальных носилках спустили к озеру Хелен, а вертолет эвакуировал ее в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что с вершины Эвереста снимут знаменитое тело альпиниста "Зеленые ботинки", пролежавшее там 30 лет.