Три землетрясения произошли в популярном туристическом городе Вьетнама

17 сентября 2026 года в нескольких коммунах города Дананг были зарегистрированы землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DTiNews, первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло в коммуне Тра-Зяп в 10:41 по местному времени.

Второе землетрясение зафиксировали в 10:52 в коммуне Тра-Тан. Его магнитуда составила 2,6. Примерно через 30 минут, в 11:23, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в коммуне Тра-Тап.

Власти коммун сообщили, что почувствовали подземные толчки. Сообщений о серьезных последствиях не поступало.

В Центре информации о землетрясениях и предупреждениях о цунами при Институте наук о Земле продолжают отслеживать ситуацию.

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