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Общество

Подросток испортил остановочный павильон в Астане

Общественный транспорт, остановка, люди на остановке , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 03:44 Фото: Zakon.kz
На проспекте Богенбай батыра сотрудники полиции зафиксировали факт повреждения стекла остановочного павильона. Нарушителем оказался 17-летний парень, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном Департаменте полиции, подросток вечером находился на остановке вместе со своим знакомым. Уходя с места, он нанес удар ногой по стеклу остановочного павильона, в результате чего оно разбилось.

После этого они сели в автобус и уехали.

"По данному факту подросток привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Материалы дела направлены в суд", – указали в ДП Астаны.

В полиции напомнили, что повреждение остановочных павильонов и других объектов городской инфраструктуры является правонарушением и влечет предусмотренную законодательством ответственность.

Вечером 17 сентября 2026 года в Астане произошел инцидент со стрельбой во дворе одного из жилых домов. В полиции сообщили, что ранений в результате произошедшего никто не получил

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Камила Салкымбаева
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