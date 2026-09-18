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Мир

Сотрудник пиццерии стряхивал перхоть в еду посетителей

Пицца, фастфуд , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 06:55 Фото: pexels
В китайском городе Ханчжоу сотрудника пиццерии привлекли к административной ответственности после публикации видео, на котором он портил еду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNR, инцидент произошел 12 сентября 2026 года в пиццерии Zunbao Pizza. Странное поведение сотрудника увидела одна из посетительниц через систему "прозрачной кухни", доступную клиентам для просмотра процесса приготовления еды.

Позже стало известно, что мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Ему назначили семь суток административного ареста.

16 сентября китайские журналисты посетили пиццерию. Заведение оказалось закрыто, а на двери была размещена надпись о приостановке работы. По словам владельцев соседних магазинов, пиццерия не работала несколько дней. Ранее ее посещали сотрудники полиции и управления по надзору за рынком.

В настоящее время в отношении пиццерии проводится расследование из-за возможного нарушения положений закона КНР о безопасности пищевых продуктов.

А в китайском городе Лючжоу на фабрике роботы заменили людей. Это первое в мире производство роботов-гуманоидов с помощью роботов.

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Камила Салкымбаева
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