Врачи списывали симптомы на простуду, пока у ребенка развивался рак

В Великобритании врачи шесть недель списывали симптомы смертельного заболевания у двухлетнего ребенка на обычную простуду и вздутие живота, называя мать "паникершей". В итоге у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, 37-летняя Софи Спаркс из графства Эссекс на протяжении полутора месяцев пыталась выяснить, что происходит с ее дочерью Дарси. Ребенок страдал от непрекращающихся инфекций, высокой температуры, постоянного кашля и сильной слабости.

Однако медики уверяли женщину, что девочка просто подхватывает вирусы в детском саду, привыкает к инфекциям и страдает от запоров.

В приемном отделении матери и вовсе заявили, что она слишком драматизирует как молодой и неопытный родитель.

"Переломный момент наступил, когда с трудом попавший на прием терапевт ужаснулся виду ребенка – девочка была смертельно бледна и имела желтоватый оттенок кожи. Врач срочно направил ее в больницу, где после настоятельных требований матери у ребенка взяли анализ крови. Медики выявили тяжелую анемию, а уже к ночи огорошили родителей диагнозом – рак крови", – говорится в сообщении.

Девочку экстренно перевели в клинику Great Ormond Street Hospital для курса химиотерапии. После двух лет тяжелого лечения пятилетняя Дарси победила рак – в декабре 2024 года врачи подтвердили ремиссию.

Сейчас девочка учится в школе и мечтает стать врачом. Ее мать призывает родителей доверять интуиции и требовать обследования, если ребенок бледнеет, быстро устает или отекает.

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