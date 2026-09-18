Школа Аристотеля скрывала роскошные залы: археологи сделали сенсационную находку

В Греции раскопали роскошные банкетные залы с мозаиками на месте древней школы, где Аристотель обучал Александра Македонского. По отделке комплекс не уступает царскому дворцу Филиппа II, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Labrujulaverde, масштабные раскопки прошли в 65 километрах от Салоник под руководством почетного эфора древностей Анжелики Коттариди.

Археологам удалось детально изучить восточную часть комплекса – Дидаскалейон (буквально "дом обучения"), где располагались учебные классы с каменными скамьями, и примыкающую к нему палестру для занятий гимнастикой.

"Однако главным открытием стало трехкомнатное здание площадью более 160 квадратных метров с двумя андронами – мужскими банкетными залами. В обеих комнатах отлично сохранились мозаичные полы и каменные возвышения для лож, расчитанные минимум на 20 гостей", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Греции

Это означает, что будущая македонская элита вместе с Александром постигала не только логику и физику, но и обучалась искусству проведения пышных пиров и симпозиумов по всем правилам царского двора.

В Министерстве культуры Греции подчеркнули, что отделка и полы комплекса практически идентичны убранству царского дворца в Эгах. По мнению ученых, гимназию в Миезе возводили те же мастера, что и резиденцию македонских правителей, что подчеркивает ее особый статус. На территории раскопок площадью около трех гектаров также нашли фрагменты ионических фриз, античную керамику и монеты.

Системные раскопки начались в 2024 году и уже принесли уникальные находки – бронзовые стилусы и ценные амфоры. Сам комплекс просуществовал недолго: в 148 году до нашей эры его разрушили римляне. Однако слой мусора и гари надежно консервировал древние мозаики и штукатурку, сохранив их до наших дней.

В Азербайджане ранее во время раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" археологи обнаружили уникальные артефакты бронзового века, принадлежавшие вождю или знатному воину.