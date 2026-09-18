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Мир

Медсестра вышла замуж за автобус и боится, что "супруга" убьет метро

Фото: Facebook/Yeline Lizbeth Patiño, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 23:04 Фото: Facebook/Yeline Lizbeth Patiño
35-летняя медсестра из Боготы официально "вышла замуж" за городской сочлененный автобус. Женщина набила татуировку с номером маршрута, устроилась ночным уборщиком в автопарк и даже записала песню, чтобы быть ближе к "любви всей своей жизни", сообщает Zakon.kz.

Ее историей делится Daily Mirror. По данным издания, Елин Лизбет Патиньо страдает механофилией – влечением к технике. Ее избранником стал не конкретный автомобиль, а весь маршрут №60 колумбийской системы TransMilenio.

По словам женщины, чувства к общественному транспорту зародились еще в 10 лет, когда она влюблялась в междугородние автобусы, плакала по ним и писала им письма.

"Это была любовь с детства – связь, похожая на брак, который длился почти 20 лет. Я решила сыграть тайную свадьбу. Я пошла на публикацию по одной причине: я ужасно боюсь, что этот маршрут отменят из-за запуска метро. Все, что я делаю – рискую репутацией, бью татуировку, пишу песню – направлено на то, чтобы маршрут №60 полюбили все, и у компании не поднялась рука его закрыть", – поделилась Елин Лизбет Патиньо.

В 2023 году медсестра переехала в столицу Колумбии, где окончательно потеряла голову от красных двухсекционных автобусов A60/F60. Она уверена, что любой транспорт, встающий на эту линию, наделяется особой душой. Вскоре жительница Боготы втайне от всех устроила символическую церемонию: надела белое платье, обменялась кольцами и даже оформила неофициальный "документ" о браке.

Чтобы находиться рядом с "супругом", она устроилась ночной уборщицей в автопарк. Кроме того, на торсе колумбийки появилась тематическая татуировка, а к первой годовщине со дня "свадьбы" она написала специальную песню.

Сейчас Елин открыто говорит о своих чувствах из страха: из-за строительства метро власти Боготы могут отменить рейс в ближайшие годы. Рискуя репутацией, колумбийка ищет правозащитников, чтобы сохранить любимый номер на табло хотя бы из соображений инклюзивности. При этом в будущем она не исключает создания и обычной человеческой семьи.

Ранее знакомый жениха выбил зубы шутнику на свадьбе в Уральске.

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Канат Болысбек
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