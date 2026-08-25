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Происшествия

Знакомый жениха выбил зубы шутнику на свадьбе в Уральске

Жених, невеста, цветы, гости , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 18:53 Фото: pixabay
В Уральске во время празднования свадьбы традиционный казахский обычай "тентек кәде" перерос в драку с тяжелыми последствиями, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что гости проводили обряд "тентек кәде" – шуточную традицию, при которой родственники жениха и невесты устраивают друг другу розыгрыши, дают веселые задания и требуют символический выкуп, чтобы разрядить обстановку и сблизить семьи.

"Однако один из представителей стороны жениха принял безобидные шутки близко к сердцу. Когда второй участник продолжил розыгрыш, мужчина не сдержался и набросился на него с кулаками. В результате пострадавшего экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у него сломаны ребра и выбито несколько зубов", – пояснило издание.

Точные обстоятельства конфликта и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются. В пресс-службе Департамента полиции ЗКО уточнили, что по данному факту заявлений и обращений в правоохранительные органы пока не поступало. Однако установлены личности участников конфликта. Они даже заявили, что произошедшая ситуация носила постановочный характер и являлась инсценировкой. Детали выясняются.

Ранее драка в автобусе чуть не переросла в поножовщину на глазах у алматинцев.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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