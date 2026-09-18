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Мир

Полицейский закрывал дела о пропавших людях и врал, что нашел их

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 04:59 Фото: Zakon.kz
18 сентября прокуратура южного курортного острова Чеджу (Южная Корея) предъявила обвинение сотруднику полиции за мошенническое закрытие дел о пропавших без вести в начале этого года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap News Agency, 34-летний мужчина, арестованный в прошлом месяце, обвиняется в закрытии дела женщины в возрасте 30 лет по фамилии Чан.

Полицейский ложно сообщил о том, что контактировал с ней вскоре после того, как ее объявили ​​пропавшей без вести 15 мая. Ему также предъявлены обвинения в закрытии дела в отношении мужчины в возрасте 60 лет по фамилии Пак.

Недобросовестный сотрудник также ложно сообщил о том, что связался с этим человеком, 2 июля. Офицер не предпринял никаких мер для поиска ни одного из двух пропавших без вести.

По мнению прокуроров, офицер закрыл дела, чтобы избежать необходимости отчитываться перед вышестоящим руководством или заниматься оформлением документов для передачи дел другим лицам.

Тела пропавших в итоге были найдены на острове в прошлом месяце, всего через несколько дней после того, как поступили сообщения о возможном преступлении и начались интенсивные поисковые работы.

Эти случаи привлекли пристальное внимание общественности к действиям полиции, что побудило Национальное полицейское агентство пересмотреть около 310 000 дел о пропавших без вести, зарегистрированных за последние три года.

Ранее сообщалось, что мертвого младенца нашли в канале на юге Казахстана: стали известны детали.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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