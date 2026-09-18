Мертвого младенца нашли в канале на юге Казахстана: стали известны детали

В микрорайоне на окраине Тараза в канале обнаружили тело мертвого новорожденного ребенка с неотрезанной пуповиной. Полиция Жамбылской области начала расследование и разыскивает мать, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", первыми мертвого новорожденного увидели игравшие неподалеку дети. Сначала они подумали, что кто-то выбросил куклу. Но реальность оказалась по-настоящему шокирующей.

Известно, что у ребенка даже не была перерезана пуповина. Сейчас полиция ищет женщину, которая таким способом избавилась от младенца.

"По данному факту начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери". Гульсара Мухтаркулова, официальный представитель ДП Жамбылской области

В январе мы сообщали о похожем случае. Тогда во дворе одного из домов по ул. Чернышевского в Алматы местные жители нашли ребенка.

Малышке было всего пару часов от роду, ее госпитализировали. Позже правоохранители заявили, что мать, бросившая младенца, задержана.