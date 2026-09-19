Пережившая инсульт женщина встретилась с умершим отцом и вернулась с посланием

Жительница штата Юта (США) Вания Вальтриани потеряла сознание на вечеринке из-за инсульта и кровоизлияния в мозг. Она утверждает, что пережила необычайный околосмертный опыт, в котором воссоединилась со своим умершим отцом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, Вания Вальтриани танцевала на вечеринке, когда внезапно почувствовала мучительную головную боль. Через несколько мгновений она упала в обморок и была доставлена ​​в больницу.

Выяснилось, что 45-летняя женщина перенесла инсульт, сопровождавшийся серьезным кровоизлиянием в мозг. Ее мужу, Синесилу, сообщили, что ее шансы на выживание невелики.

Как теперь вспоминает женщина, ее перенесло в другое измерение, где ее умерший отец появился живым и молодым. Он сказал ей, что смерти не существует.

"Мой отец, который умер за 16 лет до моего внетелесного опыта, был прямо передо мной. Он был жив; в этом нет никаких сомнений. Когда я его увидела, он не был ни старым, ни больным", – вспоминает американка.

По ее словам, он был окружен прекрасным светом и они общались без слов.

"Я помню, что он выглядел так же, как и когда я была еще ребенком. В его лице было что-то такое, чего я никогда не видела на Земле; оно было наполнено миром, любовью и спокойствием".

Помимо этого, женщина признается, что могла видеть себя со стороны.

Перед возвращением в свое тело женщина поняла, что существование в качестве духа означает одновременное ощущение всего происходящего и способность видеть больше, чем кажется на первый взгляд.

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