Пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане
Как пишет Outdoor Life, инцидент произошел на озере Миноккуа. Турнир с призовым фондом 21 тыс. долларов собрал 50 сильнейших участников. Хранение живого улова в лодке за день до старта строго запрещено регламентом.
Обман раскрыл соперник Дэйв Ван Эрт, заметивший ночью включенный свет на катере Айзеле. Организаторы досмотрели судно, и спортсмен признался, что хотел использовать рыбу в соревновании.
"Действия Адама нарушили сразу два ключевых правила. Нам крайне важна честность участников, поэтому компания Wisco Bass приняла решение пожизненно отстранить Айзеле от участия во всех наших мероприятиях", – заявил совладелец турнира Кайл Карпентер.
Он добавил, что подозрения в адрес рыболова возникали последние пять лет, а в прошлые годы к нему даже приставляли маршала.
Пятикратному чемпиону грозят и проблемы с законом: суточная норма вылова составляет всего пять окуней. Представитель Департамента естественных ресурсов Крис Бартелт подтвердил начало расследования.
Ранее сообщалось, что обычный кальмар "помог" рыбаку достать из воды 38-килограммового гиганта.