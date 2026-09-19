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Мир

Пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:51 Фото: unsplash
Бывший "Рыболов года" Адам Айзеле попался на мошенничестве перед началом турнира по ловле окуня Wisco Crown Bass Championship в Висконсине. В садке его катера накануне соревнований обнаружили 14 живых рыб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Outdoor Life, инцидент произошел на озере Миноккуа. Турнир с призовым фондом 21 тыс. долларов собрал 50 сильнейших участников. Хранение живого улова в лодке за день до старта строго запрещено регламентом.

Обман раскрыл соперник Дэйв Ван Эрт, заметивший ночью включенный свет на катере Айзеле. Организаторы досмотрели судно, и спортсмен признался, что хотел использовать рыбу в соревновании.

"Действия Адама нарушили сразу два ключевых правила. Нам крайне важна честность участников, поэтому компания Wisco Bass приняла решение пожизненно отстранить Айзеле от участия во всех наших мероприятиях", – заявил совладелец турнира Кайл Карпентер.

Он добавил, что подозрения в адрес рыболова возникали последние пять лет, а в прошлые годы к нему даже приставляли маршала.

Пятикратному чемпиону грозят и проблемы с законом: суточная норма вылова составляет всего пять окуней. Представитель Департамента естественных ресурсов Крис Бартелт подтвердил начало расследования.

Ранее сообщалось, что обычный кальмар "помог" рыбаку достать из воды 38-килограммового гиганта.

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Канат Болысбек
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