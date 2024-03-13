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Александр Бублик попал в заявку "Мастерса" в Монте-Карло. Рафаэль Надаль выступит по защищенному рейтингу

Александр Бублик попал в заявку &quot;Мастерса&quot; в Монте-Карло. Рафаэль Надаль выступит по защищенному рейтингу Фото: montecarlotennismasters.com
Опубликована заявка грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, который состоится с 6 по 14 апреля. В список участников попали четыре представителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик начнет свое выступление на грунтовом "тысячнике" в основной сетке турнира. Александр Шевченко, Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев будут стартовать в Монте-Карло с квалификационного этапа.

Защищенным рейтингом (PR) воспользовались два игрока – 11-кратный чемпион "Мастерса" в Монте-Карло Рафаэль Надаль и трехкратный четвертьфиналист Марин Чилич.

С полной заявкой можно ознакомиться здесь.

Ранее были представлены лучшие розыгрыши четвертого круга "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

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Пахита Амири
Бублик Александр Кукушкин Михаил
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