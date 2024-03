Александр Бублик попал в заявку "Мастерса" в Монте-Карло. Рафаэль Надаль выступит по защищенному рейтингу

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик начнет свое выступление на грунтовом "тысячнике" в основной сетке турнира. Александр Шевченко, Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев будут стартовать в Монте-Карло с квалификационного этапа.

Защищенным рейтингом (PR) воспользовались два игрока – 11-кратный чемпион "Мастерса" в Монте-Карло Рафаэль Надаль и трехкратный четвертьфиналист Марин Чилич.

