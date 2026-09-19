"Вели меня в ад": женщина рассказала о пугающем опыте после ДТП
Как сообщает издание Daily Mirror, инцидент произошел в штате Мичиган. Со слов пострадавшей Линн Ван Баскирк, она передвигалась на велосипеде и попала под грузовик, получив множественные травмы.
В состоянии шока и граничащего со смертью кризиса девушка пережила так называемый "околосмертный опыт" (NDE).
Американка утверждала, что в бессознательном состоянии видела пугающие образы, включая глубокую бездну и туман, а также слышала внутренние голоса, которые связывала с религиозными переживаниями.
"Мои собственные решения, принятые по свободной воле, вели меня прямо в ад", – призналась Луэнн ВанБаскирк.
Врачи и ученые объясняют подобные явления зафиксированной реакцией головного мозга на гипоксию (кислородное голодание) и выбросом нейромедиаторов при тяжелейших травмах.
Издание пишет, что перенесенное происшествие и последующая реабилитация кардинально изменили отношение девушки к жизни.
Ранее другая жительница США утверждала, что пережила необычайный околосмертный опыт, в котором воссоединилась со своим умершим отцом.