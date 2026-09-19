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Мир

"Вели меня в ад": женщина рассказала о пугающем опыте после ДТП

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
Американка Луэнн ВанБаскирк заявила, что пережила клиническую смерть и едва не оказалась в аду после тяжелого ДТП. По словам женщины, в темной бездне ее пытались утянуть некие потусторонние силы с костлявыми пальцами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mirror, инцидент произошел в штате Мичиган. Со слов пострадавшей Линн Ван Баскирк, она передвигалась на велосипеде и попала под грузовик, получив множественные травмы.

В состоянии шока и граничащего со смертью кризиса девушка пережила так называемый "околосмертный опыт" (NDE).

Американка утверждала, что в бессознательном состоянии видела пугающие образы, включая глубокую бездну и туман, а также слышала внутренние голоса, которые связывала с религиозными переживаниями.

"Мои собственные решения, принятые по свободной воле, вели меня прямо в ад", – призналась Луэнн ВанБаскирк.

Врачи и ученые объясняют подобные явления зафиксированной реакцией головного мозга на гипоксию (кислородное голодание) и выбросом нейромедиаторов при тяжелейших травмах.

Издание пишет, что перенесенное происшествие и последующая реабилитация кардинально изменили отношение девушки к жизни.

Ранее другая жительница США утверждала, что пережила необычайный околосмертный опыт, в котором воссоединилась со своим умершим отцом.

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Канат Болысбек
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