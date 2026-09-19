Преступник жестоко расправился с иностранкой ради наушников

Полиция Колумбии задержала подозреваемого в убийстве 41-летней гражданки Нидерландов Марлис Генц. Выйти на след злоумышленника правоохранителям помогли похищенные беспроводные наушники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание NL Times, задержанным оказался гражданин Венесуэлы. Его взяли под стражу в центре города Саленто на основании ордера суда. Именно в этой местности 25 мая туристка вышла из хостела на экскурсию и пропала, а спустя шесть дней ее тело обнаружили в небольшом местном озере.

Установить личность подозреваемого помогли показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения и анализ улик.

Решающей деталью расследования стали похищенные беспроводные наушники жертвы. Полицейские отследили их сигнал до Медельина – города, расположенного примерно в 275 километрах от места преступления, где устройство успели перепродать.

Адвокат семьи погибшей Себас Дикстра назвал задержание важнейшим шагом в расследовании дела.

"Для родственников сейчас самое главное – точно узнать, что произошло с Марлис, и сделать так, чтобы виновный понес заслуженное наказание", – заявил юрист.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина из России пыталась убить родного сына в свой день рождения.