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Мир

Пентагон раскрыл стоимость войны США с Ираном

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 10:42 Фото: magnific
Пентагон сообщил Конгрессу США, что расходы на войну с Ираном достигли $45,1 млрд. При этом итоговая сумма может оказаться выше, поскольку в нее вошли не все связанные с конфликтом затраты, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, к 3 сентября военные расходы составили $43,6 млрд, еще $1,5 млрд потребовалось на дополнительное топливо. В эту оценку не включены расходы на восстановление поврежденных американских военных баз и зданий, а также часть косвенных затрат на операции.

Новая оценка Пентагона превысила расчеты Бюджетного управления Конгресса, которое оценивало расходы к 1 августа примерно в $38 млрд. В июле Пентагон называл сумму в $37,5 млрд.

По оценке бюджетного управления, значительная часть расходов связана с боеприпасами. В дальнейшем военные действия могут обходиться США еще примерно в $2-3 млрд ежемесячно, а при эскалации затраты могут увеличиваться.

Ранее США ударили по нефтяному флоту Ирана после атаки на военные корабли.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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