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Происшествия

Тело пропавшего павлодарца после крушения лодки нашли спустя неделю на Иртыше

Поиск, водоем, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:00 Фото: ДЧС Павлодарской области
Поисково-спасательная операция на Иртыше завершена. Тело мужчины, который пропал после того, как лодка с людьми опрокинулась, обнаружили в 4 км от места трагедии, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн со ссылкой на спасателей пишет, что несчастный случай произошел 12 сентября. В тот день на Иртыше перевернулась алюминиевая лодка, в которой находились пять человек. Четверым удалось выбраться на берег. Мужчина 1983 года рождения пропал.

"К его поискам подключились спасатели, родственники пропавшего и волонтеры. Для координации работ создали оперативный штаб. В ходе поисков спасатели прошли 272 км вдоль правого и левого берегов Иртыша – как вниз, так и вверх по течению. Водолазы совершили 28 погружений. Было разобрано шесть коряжников, с помощью эхолота обследовали дно реки. Также пешим порядком обследовано 93 км по правому берегу", – уточнили в ДЧС.

Жителям спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: использовать спасательные жилеты и не выходить на водоемы при неблагоприятных погодных условиях.

12 сентября в Усть-Каменогорске спасатели помогли шестерым отдыхающим, оказавшимся на неисправном катере на реке Иртыш. Среди пассажиров были двое детей.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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