Одна из стран Европы готовит новый запрет для иностранных учеников

Правительство Италии готовит законопроект, ограничивающий количество иностранных учеников в одном классе, а также запрещающий ношение бурки и никаба в школах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Документ также предусматривает обязательное изучение итальянского языка для родителей иностранных учеников, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в итальянскую школьную систему.

"В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет представлен законопроект, который законодательно установит максимальное количество иностранных учеников в классе. Он также будет требовать от родителей иностранных учеников, сталкивающихся с серьезными трудностями при интеграции в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещать ношение бурки и никаба в школах", – сказала Мелони.

Она не уточнила, каким будет максимальное количество иностранных учеников в классе, и объяснила эту инициативу необходимостью обеспечить эффективную интеграцию детей, не владеющих итальянским языком.

Отдельно Мелони заявила о необходимости запретить в школах ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в частности, бурки и никаба. Она подчеркнула, что в итальянских школах ученики должны находиться с открытым лицом.

"В школу нужно ходить с открытым лицом, и в Италии никто, во имя настоящей или мнимой традиции, не может решать, что молодая женщина должна скрывать себя", – высказалась премьер-министр.

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