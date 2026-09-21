"Сделал больше, чем правительство": популярнейший блогер мира MrBeast построил деревню в Африке

Популярнейший блогер мира Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, реализовал один из самых масштабных благотворительных проектов – почти за 10 млн долларов он построил в Гане деревню для семей из региона, где распространен детский труд на какао-фермах, сообщает Zakon.kz.

19 сентября 2026 года MrBeast на своем YouTube-канале опубликовал видеоролик под названием "Я построил город, чтобы спасти детей от незаконного труда".

Известно, что проект разрабатывался в течение года, а сами строительные работы на месте бывшего пустыря заняли восемь месяцев. Теперь в деревне появились новая школа, жилье для учителей, медицинская помощь, чистая вода и школьное питание.

На странице в Instagram 28-летний видеоблогер также показал кадры масштабного проекта.

"Возможно, это самое масштабное и невероятное видео, которое когда-либо появлялось на YouTube, и я невероятно горжусь тем, какое влияние оно окажет", – написал в описании к посту Дональдсон.

В то время, как другие просто говорят о мировых проблемах, Джимми действительно выходит и решает их. Огромное уважение!

Этот человек за год сделал для моей страны больше, чем наши собственные лидеры.

Бог действительно благословил нужного человека богатством. Продолжайте в том же духе. И спасибо вам за все, что вы делаете для нуждающихся.

От игр в Minecraft до строительства настоящих городов – это просто потрясающе!

Не знаю, прочитаешь ли ты это когда-нибудь, но я хотела от всего сердца поблагодарить тебя. Ты не просто невероятный творец – ты по-настоящему добрый и щедрый человек. Ты используешь свою платформу и успех, чтобы помогать людям, и это одно из самых прекрасных дел, которые может совершить человек. Ты заставил миллионы людей улыбнуться, подарил им надежду и изменил их жизни.

Джимми в одиночку решает проблемы, с которыми не справились эти огромные правительства. Уважаю тебя, брат!

Представьте себе мир, где каждый богатый и знаменитый человек помогал бы нуждающимся. Слишком сосредоточены на себе, чтобы помогать другим. Джимми же в одиночку помогает людям, живущим в нищете, – пишут восхищенные пользователи после просмотра.

Среди других крупных благотворительных проектов MrBeast можно отметить – #TeamTrees по высадке деревьев, #TeamSeas по очистке океанов и #TeamWater по обеспечению людей чистой питьевой водой.

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Стоит отметить, что на его канал подписано более 517 млн человек, на Instagram – 89,3 млн подписчиков.

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