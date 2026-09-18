"В следующий раз, Арнольд": казахстанец попал в культовый спортзал США, о котором мечтал 11 лет

Известный блогер Медет Жанатулы из Астаны рассказал об исполнении своей мечты, к которой шел целых 11 лет, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в 2015 году он начал работать над собой. Тогда у него не было возможности ходить в настоящий зал. Поэтому ему пришлось сделать свой зал в деревне, за сараем.

"И написал сверху Gold’s Gym. Потому что для меня Gold’s Gym был не просто залом. Это легендарное место, где тренировался Арнольд Шварценеггер и огромное количество профессиональных атлетов, чемпионов и людей, которыми я тогда вдохновлялся. Я всегда говорил себе: "Однажды я обязательно попаду туда и потренируюсь". Хотя, если честно, тогда даже сам до конца не верил, что это реально", – рассказывает Жанатулы на своей странице в Instagram 18 сентября 2026 года.

Gold’s Gym – это легендарная международная сеть фитнес-центров, зародившаяся в США и получившая статус "Мекки бодибилдинга".

Прошло больше 10 лет.

"И сегодня я тренируюсь в том самом Gold’s Gym, название которого когда-то просто написал своими руками на своем маленьком зале за сараем. Конечно, в моих мечтах все было еще масштабнее. Я представлял, что встречу здесь Арнольда, он позовет меня потренироваться вместе и мы сделаем легендарную тренировку. Но ничего. Значит, в следующий раз, Арнольд. Надеюсь, позовешь. Иногда то, что когда-то казалось невозможным, спустя годы становится твоей обычной реальностью". Медет Жанатулы

В завершение своей истории блогер призывает мечтать масштабно. "Даже если сейчас ваша мечта кажется слишком далекой", – подытожил блогер.

Вы не просто мечтали, а работали, и мечта сама пришла к вам!

Исполнил мечту. Горжусь, досым.

Gold's Gym – мечта многих мужчин.

Это огромный труд и дисциплина. Вы молодец и пример для многих.

Наша гордость.

Если бы в мире было много таких мужиков, как ты, Медет.

Я тебя с того момента знаю, молодец!

Молодец, сам себя сделал.

Впрочем, это не первая мечта, которую осуществил казахстанец. Весной этого же года он испытал себя в легендарном монастыре Шаолинь.