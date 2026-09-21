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Мир

Гигантское существо весом более 400 кг вынесло на берег

Фото: Facebook/Seaside Aquarium, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 20:35 Фото: Facebook/Seaside Aquarium
На пляже в Массачусетсе обнаружили мертвую самку океанической луны весом более 400 кг. Исследователи сообщили, что только ее яичник весил почти шесть кг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, взрослую самку гигантской рыбы вынесло на берег возле устья реки Херринг в городке Уэллфлит, штат Массачусетс. Мертвое животное на прогулке вдоль береговой линии обнаружил местный житель.

На место происшествия оперативно прибыли волонтеры Альянса прибрежной дикой природы Новой Англии (NECWA). По их словам, подобные случаи происходят здесь каждый год: во время осенней миграции на юг рыбы попадают в естественную ловушку.

"Огибая полуостров Кейп-Код, морские обитатели оказываются в мелководной гавани с сильными отливами, откуда уже не могут выбраться на глубину", – говорится в сообщении.

Обнаруженная особь поразила исследователей своими размерами.

При общем весе свыше 400 кг вес одного только яичника самки составил 6 кг. При этом специалисты отмечают, что данный экземпляр – далеко не предел: взрослые рыбы-луны могут достигать массы более двух тонн.

Океанская рыба-луна обитает в тропических и умеренных водах по всему миру – от Исландии до Чили. Международный союз охраны природы (МСОП) относит этих морских гигантов к категории "уязвимых" видов.

"Так грустно видеть, что она умерла, но ее смерть не напрасна", – заявили местные чиновники.

Ранее сообщалось, что пятикратный "Рыболов года" попался на позорном обмане.

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Канат Болысбек
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