#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Мир

Женщина принимала популярные БАДы из соцсетей и впала в кому

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 22:10 Фото: Zakon.kz
Популярная пищевая добавка за 5 фунтов (около 3 200 тенге) из соцсетей привела к тяжелейшему повреждению мозга у 44-летней жительницы Великобритании. Женщина столкнулась с острой печеночной недостаточностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, здоровой матери двоих детей Лоис Киндер пересадили орган, однако во время сложнейшей операции у нее трижды останавливалось сердце. Длительное кислородное голодание привело к необратимым последствиям для головного мозга.

Женщина около года принимала и рекламировала в соцсетях фитодобавку с ашвагандой для снятия стресса. Когда ее кожа пожелтела, а состояние резко ухудшилось, дочь нашла ее дома без сознания.

Пациентку срочно доставили в больницу, где медики сразу заподозрили неладное и диагностировали печеночную недостаточность.

"Когда врачи проводили анализы, одним из первых вопросов было то, принимала ли она таблетки с ашвагандой. Позже они подтвердили, что именно этот препарат стал причиной отказа печени. Нам рассказали, что в мире зафиксировано всего около 70 подобных случаев после длительного приема этих капсул", – рассказал супруг пострадавшей Олли Киндер.

Лоис провела в коме целый месяц и выжила вопреки мрачным прогнозам врачей, однако теперь ей предстоит длительная неврологическая реабилитация и инвалидность.

"Мысль о том, что я могу потерять жену, а наши дети в 44 года останутся без матери, была невыносимой. Смотреть, как любимый человек борется за жизнь – это то, к чему ни одна семья не может подготовиться. Я хочу предупредить людей: даже если вам кажется, что добавка абсолютно безопасна, последствия могут быть катастрофическими", – поделился муж женщины.

Медики планируют описать этот редкий и сложный клинический случай в научных журналах, чтобы помочь врачам по всему миру.

Ранее сообщалось, что британский турист находится на грани жизни и смерти в Испании после того, как у него случился тяжелый приступ эпилепсии во время семейного отдыха. Мужчина получил опасную травму головы и впал в кому.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
укол популярного антибиотика привел алматинцу к коме
06:55, 13 июня 2025
Алматинка впала в кому после укола популярным антибиотиком
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
08:26, 06 апреля 2026
"Я раздавлена": женщина рискует потерять 20 млн тенге из-за сбоя в онлайн-казино
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
14:28, 07 июля 2025
В США девушка умерла из-за тренда в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Максим Самородов
22:03, Сегодня
Магомед Адиев высказался о несостоявшемся переходе Максима Самородова в "Спартак"
Асу Алмабаев
21:32, Сегодня
Асу Алмабаев рассказал о будущем сопернике и возможном статусе боя в UFC
Андрей Финонченко
21:04, Сегодня
Андрей Финонченко продолжит возглавлять "Шахтёр" после возвращения клуба в КПЛ
Хамзат Чимаев
20:32, Сегодня
Хамзат Чимаев возглавит первый турнир RAF в Абу-Даби
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: