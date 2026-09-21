Женщина принимала популярные БАДы из соцсетей и впала в кому

Популярная пищевая добавка за 5 фунтов (около 3 200 тенге) из соцсетей привела к тяжелейшему повреждению мозга у 44-летней жительницы Великобритании. Женщина столкнулась с острой печеночной недостаточностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, здоровой матери двоих детей Лоис Киндер пересадили орган, однако во время сложнейшей операции у нее трижды останавливалось сердце. Длительное кислородное голодание привело к необратимым последствиям для головного мозга.

Женщина около года принимала и рекламировала в соцсетях фитодобавку с ашвагандой для снятия стресса. Когда ее кожа пожелтела, а состояние резко ухудшилось, дочь нашла ее дома без сознания.

Пациентку срочно доставили в больницу, где медики сразу заподозрили неладное и диагностировали печеночную недостаточность.

"Когда врачи проводили анализы, одним из первых вопросов было то, принимала ли она таблетки с ашвагандой. Позже они подтвердили, что именно этот препарат стал причиной отказа печени. Нам рассказали, что в мире зафиксировано всего около 70 подобных случаев после длительного приема этих капсул", – рассказал супруг пострадавшей Олли Киндер.

Лоис провела в коме целый месяц и выжила вопреки мрачным прогнозам врачей, однако теперь ей предстоит длительная неврологическая реабилитация и инвалидность.

"Мысль о том, что я могу потерять жену, а наши дети в 44 года останутся без матери, была невыносимой. Смотреть, как любимый человек борется за жизнь – это то, к чему ни одна семья не может подготовиться. Я хочу предупредить людей: даже если вам кажется, что добавка абсолютно безопасна, последствия могут быть катастрофическими", – поделился муж женщины.

Медики планируют описать этот редкий и сложный клинический случай в научных журналах, чтобы помочь врачам по всему миру.

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