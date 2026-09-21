На дне моря нашли загадочный город, который затонул 700 лет назад

В Великобритании водолазы обнаружили и сфотографировали 25 загадочных рукотворных объектов на месте затонувшего средневекового города Шипден, который ушел под воду около 700 лет назад, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Jam Press. По данным издания, кременневые конструкции нашли в нескольких сотнях метров от побережья города Кромер в графстве Норфолк. Поселение Шипден постепенно поглотило Северное море еще в XIV веке, а разрушительный шторм 1362 года окончательно уничтожил его береговую линию.

Дайверы из Британии впервые сфотографировали и оцифровали в 3D руины затонувшего города. На дне моря они зафиксировали каменные кладки и кессоны, которые могли быть защитными дамбами XIV века или древним причалом.

Кроме того, исследование развенчало легенду о "Церковной скале": считалось, что под водой скрыта затонувшая церковь Святого Петра, но найденный объект оказался лишь частью средневековых береговых укреплений.

"Тех из нас, кто вырос в Кромере, всегда сопровождала история о Церковной скале, поэтому осознавать, что легенда может оказаться ошибочной – это большой шаг. Мы активно изучаем средневековые документы и сопоставляем их с физическими находками. Пока что мы выдвигаем идеи, а не окончательные выводы", – прокомментировал Питер Стиббонс, председатель общества "Друзья музея Кромера" и руководитель проекта.

В 1888 году на этом месте потерпело крушение прогулочное судно Victoria, задевшее подводный каменный риф. Позже затонувший корабль вместе с частью скалы взорвали, чтобы они не мешали судоходству, что могло частично разрушить ценные археологические объекты.

"Нашим первоначальным интересом была возможность найти обломки судна Victoria. Однако помочь команде Кромера сделать шаг вперед в понимании истории города Шипден стало отличным бонусом. Похоже, так называемая "Церковная скала" оказалась береговым укреплением, так что поиски самой церкви продолжатся", – отметил старший водолаз Ник Шиллер.

Исследования ведутся в рамках проекта Альфреда Савина при поддержке Фонда наследия Национальной лотереи. Сейчас сезон погружений завершен, но ученые намерены продолжить работы в следующем году, а найденные материалы и 3D-модели уже готовят к публикации в музее Кромера и в сети.

В Азербайджане ранее во время раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" археологи обнаружили уникальные артефакты бронзового века, принадлежавшие вождю или знатному воину.