Мужчина хранил камень в надежде найти внутри золото, но обнаружил нечто более ценное

Житель Австралии три года хранил 17-килограммовый камень, который оказался древним метеоритом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, опытный золотоискатель Дэвид Хоул исследовал территорию регионального австралийского парка Мэриборо.

Мэриборо находится в самом сердце района золотой лихорадки XIX века в штате Виктория, где за предыдущие полтора столетия старатели добыли тысячи самородков.

В какой-то момент металлоискатель стал подавать громкий сигнал. Мужчина вытащил тяжелый красноватый камень с изрезанной, покрытой ямками поверхностью. Он решил, что внутри должно быть что-то ценное.

Дома Дэвид Хоул попробовал вскрыть камень. В ход шли пила, шлифовальная машина, дрель и кувалда, но камень не поддавался. В итоге он перестал пытаться его вскрыть и просто оставил камень дома. Спустя три года мужчина все-таки отвез находку в Мельбурнский музей, где выяснилось, что это древний метеорит.

После анализа экспертов внутри были обнаружены крошечные сферические минеральные капли, называемые хондрами. Они образуются, когда пыль в протопланетном диске ранней Солнечной системы быстро нагревается и охлаждается в условиях микрогравитации и не встречаются в породах земного происхождения.

Минералогический анализ также выявил камацит и тэнит – два железо-никелевых сплава, часто встречающихся в метеоритах, а также небольшое количество самородной меди. Именно эти металлы стали причиной срабатывания детектора Хоула.

По данным экспертов, этот метеорит образовался примерно 4,6 миллиарда лет назад. Предполагается, что метеорит упал на Землю где-то между 100 и 1 000 годами назад.

Сейчас этот метеорит выставлен в музее.

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