Подросток простил родителей, пытавшихся продать его за 22,5 млн тенге

В Кашкадарьинской области Узбекистана супруги пытались продать своего 14-летнего сына за 45 тысяч долларов (около 22,5 млн тенге). Суд приговорил каждого из них к трем годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, которые предоставило издание Daryo, у женщины был сын от предыдущего брака, родившийся в 2011 году. В 2019 году она вышла замуж за М. Э., и у них родился еще один ребенок.

На суде родители заявили, что решились на продажу сына из-за тяжелого финансового положения и долгов.

"Мы искали любые способы заработать деньги. В итоге решили продать старшего сына, чтобы рассчитаться с долгами. Затем я рассказала об этом знакомому", – поведала женщина.

Через знакомого супруги нашли покупателя. Летом 2025 года они вместе с сыном отправились туда.

По договоренности за 14-летнего мальчика должны были передать 30 тыс. долларов, а через 15 дней – оставшуюся сумму. Покупатель заявил, что недостающие деньги позже передаст его жена.

В этот момент в помещение вошли сотрудники органов внутренних дел. Супругов задержали с деньгами, обработанными специальным химическим веществом.

На суде отчим признал вину и заявил, что идея продать ребенка исходила от его супруги. Женщина подтвердила его слова. Оба объяснили свой поступок финансовыми трудностями и долгами.

Сам 14-летний подросток рассказал суду, что мать и отчим заранее сообщили ему о намерении передать его в другую семью. По его словам, он не возражал и понимал, что родители пошли на этот шаг из-за тяжелого материального положения. Мальчик заявил, что не имеет к ним претензий, и попросил суд проявить снисхождение.

В итоге суд признал супругов виновными в торговле людьми. Каждому из них назначили по три года лишения свободы.

31 июля 2026 года суд вынес приговор 67-летней Севиндж Дашдемирзаде (Курт), обвиняемой в торговле людьми. Ее обвиняли в том, что обманом, под различными предлогами, она увозила женщин в Турцию и подвергала их сексуализированной эксплуатации.