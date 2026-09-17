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Мир

Мужчина отказался делить выигрыш в 1,9 млрд тенге с коллегами и скрылся

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 22:38 Фото: pexels
36-летний житель Гонконга попал под арест по подозрению в краже после того, как отказался делиться крупным лотерейным выигрышем с коллегами. Мужчина присвоил джекпот в размере около 30 млн гонконгских долларов (свыше 1,9 млрд тенге), передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Mothership. Как пишет издание, в полицию обратился 53-летний сотрудник Департамента гигиены окружающей среды Гонконга (FEHD). Он заявил, что вместе с 14 коллегами скинулся на покупку билета популярной лотереи Mark Six для тиража от 5 сентября 2026 года.

Приобрести билет поручили 36-летнему сослуживцу, на чей банковский счет впоследствии и зачислили весь выигрыш.

"Получив деньги, мужчина сразу взял отгулы на работе. Лишь спустя три дня он связался с коллегами и заявил, что оставляет себе 10 млн гонконгских долларов (более 650 млн тенге). Свое решение он аргументировал тем, что именно он организовывал покупку билета, а оставшуюся сумму предложил разделить на всех остальных", – говорится в сообщении.

Условие вызвало скандал в коллективе. Вечером 10 сентября участники пула собрали 30-минутное совещание, чтобы урегулировать конфликт. Однако счастливый обладатель билета наотрез отказался делить деньги поровну и продолжил не выходить на работу.

Опасаясь, что коллега просто сбежит со всеми деньгами, обманутые сотрудники обратились в правоохранительные органы. Полицейские уже задержали 36-летнего мужчину по подозрению в краже, сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что верность одним и тем же цифрам на протяжении 20 лет принесла жительнице США 150 тысяч долларов (около 67 млн тенге).

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Канат Болысбек
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