Начальник устроил "ад" беременной сотруднице, но получил сокрушительный удар от суда

Жительницу Сингапура принудили к увольнению во время декретного отпуска, но она сумела отстоять свои права в суде. Женщина выиграла иск о незаконном увольнении и получила компенсацию в размере 19,8 тыс. сингапурских долларов (около 7,3 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mothership, сотрудница по фамилии Си устроилась в компанию в апреле 2021 года с окладом 3300 долларов. Весной 2023 года у нее сменился руководитель, которому она сообщила о своей беременности и планах уйти в декрет в октябре.

Несмотря на то, что на июльском аттестационном заседании руководство охарактеризовало ее работу как "превосходную", отношение к ней резко изменилось сразу после подачи заявления на декретный отпуск в сентябре 2023 года.

В тот же период из-за осложнений беременности женщина попала в больницу на 36-й неделе.



"Находясь на больничной койке, она получила сообщение от коллеги о том, что новый директор "не горит желанием видеть ее снова". Накануне родов начальник настоял на телефонном звонке и заявил, что она "не вписывается в его видение новой команды", поэтому ее уволят сразу после декрета либо заставят проходить собеседование заново", – говорится в сообщении.

Несмотря на давление, женщина родила первенца 11 октября 2023 года и официально ушла в декрет. Однако из-за созданной атмосферы в декабре она была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию и сразу обратилась в трибунал.

Суд встал на сторону молодой матери, признав, что увольнение было вынужденным, а действия руководства – "унизительными и глубоко бестактными" в уязвимый период жизни женщины. Трибунал присудил ей максимально возможную компенсацию за причиненный вред и потерю заработка.

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