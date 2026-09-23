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Мир

Популярный жаропонижающий препарат "сожрал" органы 20-летнего парня

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 23:00 Фото: magnific
Обычная простуда едва не стоила жизни 20-летнему студенту из Великобритании. Из-за незаметной передозировки популярным обезболивающим у юноши отказали сразу несколько внутренних органов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, первокурсник Райли Любас заболел простудой в марте 2025 года. Чтобы сбить симптомы, студент купил в аптеке два разных безрецептурных препарата. Молодой человек не обратил внимания, что в состав обоих лекарств входил парацетамол.

Спустя пару дней у парня начались сильнейшие боли в животе, и он не мог принимать пищу.

Доставленный в больницу студент быстро оказался на грани жизни и смерти: у него отказала печень, после чего произошла полиорганная недостаточность. Врачи реанимации были вынуждены подключить юношу к аппаратам жизнеобеспечения и внести его в верхнюю строчку общенационального списка на срочную трансплантацию печени.

Состояние пациента было настолько тяжелым, что из-за отказа легких и почек, а также отека мозга хирурги не могли провести операцию два дня. Однако произошло настоящее чудо: молодая печень Райли неожиданно начала восстанавливаться самостоятельно.

"Это безумие, как быстро все эскалировало. Из-за болезни я решил, что у меня просто желудочный вирус, и не распознал боль в печени. Я бесконечно благодарен, что смог пройти через этот ад и остаться в живых", – поделился Райли Любас.

Спустя две недели юношу отключили от ИВЛ и диализа. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить из-за перенесенной трахеостомии. В общей сложности парень провел в больницах более шести недель.

Через полтора года 20-летний Райли полностью восстановился и вернулся к нормальной жизни. Его родители объединились с фармацевтическим журналом, чтобы добиться нанесения более заметных и ярких предупреждений об опасности передозировки парацетамолом на упаковки медикаментов.

Ранее сообщалось, что популярная пищевая добавка из соцсетей привела к тяжелейшему повреждению мозга у 44-летней жительницы Великобритании.

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Канат Болысбек
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