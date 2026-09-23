Бывший муж и свекор жестоко расправились с популярной моделью из-за денег
Как пишет издание PEOPLE, в суде появились Алекс Квонг, его брат Энтони Квонг и их отец Квонг Кау. Все трое обвиняются в убийстве и воспрепятствовании законному захоронению тела.
"В случае признания вины им грозит пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.
Громкая трагедия произошла в феврале 2023 года. Эбби Чой, мать четверых детей, успешно строила карьеру в индустрии моды, посещала показы на Неделе моды в Париже и появлялась на обложках глянцевых журналов.
21 февраля 2023 года девушка неожиданно исчезла.
"Спустя три дня полицейские обнаружили ужасающую находку в съемном доме в районе Тай По: останки модели находились в холодильнике и суповой кастрюле. На месте преступления правоохранители также изъяли мясорубку, электропилу и одежду", – отмечается в публикации.
Вскоре оперативники задержали бывшего мужа погибшей, пытавшегося сбежать из Гонконга на скоростном катере, а также его родственников.
По данным следствия, мотивом жестокой расправы стал финансовый конфликт между девушкой и семьей ее экс-супруга. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей займет около 45 дней.
Ранее сообщалось, что 21-летнюю блогершу из Бразилии вытащили из дома и жестоко убили на улице.