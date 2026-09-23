Бывший муж и свекор жестоко расправились с популярной моделью из-за денег

В Гонконге стартовал судебный процесс по делу о зверском убийстве 28-летней модели и блогера Эбби Чой. Перед судом предстали ее бывший муж, его брат и их отец, обвиняемые в расчленении девушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, в суде появились Алекс Квонг, его брат Энтони Квонг и их отец Квонг Кау. Все трое обвиняются в убийстве и воспрепятствовании законному захоронению тела.

"В случае признания вины им грозит пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

Громкая трагедия произошла в феврале 2023 года. Эбби Чой, мать четверых детей, успешно строила карьеру в индустрии моды, посещала показы на Неделе моды в Париже и появлялась на обложках глянцевых журналов.

21 февраля 2023 года девушка неожиданно исчезла.

"Спустя три дня полицейские обнаружили ужасающую находку в съемном доме в районе Тай По: останки модели находились в холодильнике и суповой кастрюле. На месте преступления правоохранители также изъяли мясорубку, электропилу и одежду", – отмечается в публикации.

Вскоре оперативники задержали бывшего мужа погибшей, пытавшегося сбежать из Гонконга на скоростном катере, а также его родственников.

По данным следствия, мотивом жестокой расправы стал финансовый конфликт между девушкой и семьей ее экс-супруга. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей займет около 45 дней.

Ранее сообщалось, что 21-летнюю блогершу из Бразилии вытащили из дома и жестоко убили на улице.