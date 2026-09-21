#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
448.44
514.81
5.33
Мир

21-летнюю блогершу вытащили из дома и жестоко убили на улице

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 00:42 Фото: unsplash
В Бразилии жестоко убили 21-летнюю блогершу Эвелин Лиму Дантас – девушку застрелили прямо на улице спустя несколько дней после освобождения из-под стражи по делу об убийстве полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла в городе Маи-ду-Риу. В дом, где девушка находилась вместе с отцом, ворвались вооруженные люди. Нападавшие уложили мужчину на пол, а Эвелин вытащили на улицу и несколькими выстрелами застрелили на тротуаре.

"Перед тем как скрыться на автомобиле, злоумышленники оставили на фасаде здания граффити "TCP" – аббревиатуру одной из крупных преступных группировок Рио-де-Жанейро "Terceiro Comando Puro", – говорится в публикации издания.

Прибывшие на вызов полицейские констатировали смерть девушки на месте. До своей гибели блогерша находилась под следствием.

В июле 2026 года ее арестовали по подозрению в пособничестве при убийстве 56-летнего отставного сержанта полиции Антониу Анилду Алвеса да Силвы, расстрелянного возле супермаркета.

"Кроме того, при задержании у нее нашли марихуану, кокаин и два магазина к огнестрельному оружию, предъявив обвинение в наркоторговле", – отмечается в сообщении.

Лишь 9 сентября девушку временно выпустили под залог. До деактивации аккаунта в соцсетях за жизнью Эвелин следили более 24 тысяч подписчиков, где она делилась кадрами путешествий и бьюти-контентом.

Правоохранители разыскивают злоумышленников и выясняет, связано ли нападение с громким убийством полицейского.

Между тем в Мангистауской области вынесли решение по громкому делу об убийстве охранника на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
убийство ножом
11:32, 25 августа 2026
12 ножевых: 20-летнюю девушку жестоко убили в области Абай
место преступления в Каскелене
18:11, 16 октября 2025
Девушку убили в Каскелене
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
21:34, 29 мая 2026
Школьница жестоко расправилась с 21-летним парнем на юге Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кристиан Мбилли с чемпионским титулом WBC
01:17, 22 сентября 2026
Мбилли процитировал Головкина и пообещал устроить Альваресу "Big Drama Show"
Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official
00:44, 22 сентября 2026
Айдос Ербосынулы объявил о возвращении на ринг после комы
Бибисара Асаубаева
00:10, 22 сентября 2026
Казахстанские шахматистки идут вторыми после шестой победы на Олимпиаде в Самарканде
ХК &quot;Барыс&quot;
23:33, 21 сентября 2026
Экс-арбитр КХЛ Вайсфельд оценил выступление "Барыса" в текущем сезоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: