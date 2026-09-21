21-летнюю блогершу вытащили из дома и жестоко убили на улице

В Бразилии жестоко убили 21-летнюю блогершу Эвелин Лиму Дантас – девушку застрелили прямо на улице спустя несколько дней после освобождения из-под стражи по делу об убийстве полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла в городе Маи-ду-Риу. В дом, где девушка находилась вместе с отцом, ворвались вооруженные люди. Нападавшие уложили мужчину на пол, а Эвелин вытащили на улицу и несколькими выстрелами застрелили на тротуаре.

"Перед тем как скрыться на автомобиле, злоумышленники оставили на фасаде здания граффити "TCP" – аббревиатуру одной из крупных преступных группировок Рио-де-Жанейро "Terceiro Comando Puro", – говорится в публикации издания.

Прибывшие на вызов полицейские констатировали смерть девушки на месте. До своей гибели блогерша находилась под следствием.

В июле 2026 года ее арестовали по подозрению в пособничестве при убийстве 56-летнего отставного сержанта полиции Антониу Анилду Алвеса да Силвы, расстрелянного возле супермаркета.

"Кроме того, при задержании у нее нашли марихуану, кокаин и два магазина к огнестрельному оружию, предъявив обвинение в наркоторговле", – отмечается в сообщении.

Лишь 9 сентября девушку временно выпустили под залог. До деактивации аккаунта в соцсетях за жизнью Эвелин следили более 24 тысяч подписчиков, где она делилась кадрами путешествий и бьюти-контентом.

Правоохранители разыскивают злоумышленников и выясняет, связано ли нападение с громким убийством полицейского.

Между тем в Мангистауской области вынесли решение по громкому делу об убийстве охранника на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью.