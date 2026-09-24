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Мир

Объявлена дата выборов президента Кыргызстана

флаг Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:54 Фото: egov.kg
Сегодня, 24 сентября 2026 года, на заседании Жогорку Кенеша (Парламента Кыргызстана) депутаты рассмотрели и приняли проект постановления "О назначении очередных выборов президента Кыргызской Республики", сообщает Zakon.kz.

Информацию о проекте постановления представила председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша Гульнара Акимбаева.

"Она подчеркнула, что выборы президента назначаются постановлением Жогорку Кенеша. Так, очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий действующего президента", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Парламента КР в четверг.

Таким образом, выборы президента Кыргызстана состоятся 27 января 2027 года.

Действующим президентом Кыргызстана (с 28 января 2021 года) является Садыр Жапаров.

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С 15 октября 2020 года, после отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Садыр Жапаров исполнял обязанности президента КР. 10 января 2021 года он одержал победу на президентских выборах, набрав 79,2% голосов.

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В интервью журналисту Али Токтакунову, вышедшем 13 августа 2026 года, Садыр Жапаров заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2027 году. По словам кыргызского лидера, он должен пойти на второй срок, чтобы завершить начатые реформы.

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Также Садыр Жапаров заверил, что президентские выборы "пройдут прозрачно, никаких препятствий для конкурентов не будет".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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