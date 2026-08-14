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Мир

Жапаров раскрыл неожиданный план, связанный с Ташиевым и выборами президента 2027 года

Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 11:33 Фото: gov.kg
Бывший заместитель председателя Кабинета министров – председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев мог стать президентом КР в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как пишет 13 августа 2026 года kaktus.media, рассказал действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью журналисту Али Токтакунову.

Камчыбек Ташиев мог стать президентом в 2027 году

"Я думал, что после завершения моего шестилетнего президентского срока в 2027 году, если Камчы будет готов, то я не пойду на повторные президентские выборы в 2027 году. Камчы стал бы президентом, а я ушел бы на отдых. У меня был такой план. За год до этого я сам ему говорил об этом", – раскрыл свой план кыргызский лидер.

Жапаров объяснил, почему планировал уйти на отдых.

"Я четыре года жил за рубежом, четыре года сидел в тюрьме, и последние шесть лет я провел словно под конвоем. Волосы поседели, появились внуки, хотел быть с семьей. Я ему говорил: "Ты будь готов, очисти свое окружение, воспитай своих людей", – поделился он.

Но позднее президент Кыргызстана понял, что Камчыбек Ташиев не готов.

"Потом смотрю: он не готов. Его сотрудники ведут себя не так, как положено, люди из его окружения взлетели до небес. Когда появилось письмо 75 аксакалов, когда парламент начали делить на сторонников генерала, я его вызвал и сказал: "Так не годится. Нельзя раскалывать людей. Я жестко наказываю тех, кто делит народ на север и юг, ведь народ только начал объединяться. Поэтому не обижайся, я тебя снимаю с должности. Если пойдешь на выборы, я создам тебе для этого все условия", – рассказал Садыр Жапаров.

Будет ли Садыр Жапаров участвовать в президентских выборах в 2027 году?

Садыр Жапаров также заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2027 году. По словам кыргызского лидера, он должен пойти на второй срок, чтобы завершить начатые реформы.

На вопрос, смогут ли в выборах участвовать его самые непримиримые оппоненты, Садыр Жапаров ответил:

"Дорога открыта. Кто хочет идти на выборы – пусть идет. Как говорится, флаг им в руки. Никого не будем ограничивать. Выборы пройдут прозрачно, никаких препятствий для конкурентов не будет".

Во время президентских выборов, как заверил действующий лидер Кыргызстана, будет исключено административное давление на работников бюджетной сферы, а также другие нарушения.

Жапаров о Ташиеве: Он останется моим другом, но...

Кроме того, Садыр Жапаров рассказал, какие у него сейчас отношения с Камчыбеком Ташиевым.

"Да, мы с 2005 года дружили, общались семьями. В 2020 году, когда я вышел на свободу и стал президентом, назначил его председателем ГКНБ. Да, пять лет он хорошо проработал. Но один недостаток – он не смог проследить за своими друзьями, одноклассниками. Он ушел с должности. Конечно, у человека не бывает недостатков. И когда человек работает, недостатков не может не быть. Он останется моим другом, но у меня нет планов назначать его на какую-либо должность", – подчеркнул он.

По словам президента Кыргызстана, экс-глава ГКНБ "должен отдохнуть, может, проанализировать, понять, где ошибся".

"Я далек от того, чтобы говорить, что он совершал только ошибки. Нет, есть результаты, есть его огромный вклад в успехи нашей страны", – отметил Садыр Жапаров.

О том, что Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. 11 февраля Ташиев назвал это решение неожиданным. Как писали местные СМИ, по мнению общественности, причиной отставки экс-главы ГКНБ стало так называемое "письмо 75 человек". 13 февраля Жапаров заявил: "Этим быстрым решением я уберег своего друга".

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 11:33
Дело экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева передали в суд под грифом секретности

А 19 июня в Кыргызстане прошел Иссык-Кульский международный форум, где выступил первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Он предложил дать действующему президенту Садыру Жапарову дополнительный мандат для достижения экономического чуда, на что потребуется минимум 8-10 лет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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