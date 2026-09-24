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Мир

Стая дельфинов заблудилась возле Лондона: чем закончилась спасательная операция

Стая дельфинов заблудилась возле Лондона: чем закончилась спасательная операция, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 23:02 Фото: wikipedia
Более двух десятков гринд удалось спасти после того, как они заблудились и оказались в Темзе недалеко от Лондона. Спасательная операция продолжалась несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, стая из 27 гринд была замечена в районе города Грейвзенд в графстве Кент. Власти призвали людей не приближаться к животным, чтобы не напугать их и не подвергать опасности.

К спасательной операции подключились специалисты British Divers Marine Life Rescue, морские лоцманы и местные власти. Восемь лодок начали скоординированную операцию по выведению животных из реки утром 19 сентября.

За шесть часов спасателям удалось пройти около 20 морских миль и вывести из Темзы 25 гринд. Операция осложнялась тем, что среди животных были самки с детенышами, которым требовались остановки для отдыха.

Две гринды погибли. Одна из них выглядела больной и позднее выбросилась на берег. Вторая также оказалась на суше, после чего смогла вернуться в воду, однако специалисты предполагают, что позднее она погибла. Тела животных планируют передать на вскрытие для установления причин смерти.

Власти отмечают, что Темза не является естественной средой обитания для гринд: река слишком мелкая, а необходимой для них пищи там недостаточно.

"Вместе мы спасли 25 дельфинов. В начале операции мы опасались самого печального исхода, но специалисты смогли объединить усилия и не допустить этого", – заявила начальник порта Лондона Лин Киндлен.

После завершения операции гринды больше не были замечены в Темзе. Власти призвали сообщать о возможных новых случаях появления животных в реке.

Ранее сообщалось, что нападение обезьяны на пожилую женщину закончилось трагедией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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