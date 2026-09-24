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Мир

Зеленский озвучил главную причину для остановки российско-украинского конфликта

Владимир Зеленский, президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 04:28 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что окончание российско-украинского конфликта замедлит развитие смертоносного оружия, которое вскоре станет глобальной угрозой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам украинского лидера, уже в следующем году есть реальная вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) – а не только люди – начнет решать, что будет происходить на поле боя.

"Нам нужен мир, прежде чем мы дойдем до этой точки", – написал он.

До этого Зеленский сообщил, что Украина готова на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. При этом президент Украины заявил о намерении прекратить конфликт с Россией.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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