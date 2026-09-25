Мужчина сжег товар на миллиард тенге после того, как ему не выплатили зарплату
Как пишет Hindustan Times, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина ночью поджигает спичкой тюки ткани возле одного из магазинов.
Огонь стремительно распространился по торговому комплексу.
В результате были уничтожены 14 павильонов, а общий ущерб, по оценке полиции, составил около 2,5 млн долларов (1 млрд 104 млн 399 тыс. 500 тенге).
Подозреваемым оказался Винод Пандит Савле, который около трех месяцев работал в одном из магазинов рынка. Он устроился туда в апреле 2026 года и уволился в июне.
Мужчина признался, что ушел с работы после конфликтов с другим бухгалтером и работодателем, который высказал недовольство его работой.
Причиной поджога стала обида из-за невыплаченных ему положенных денег.
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