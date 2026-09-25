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Мир

Мужчина сжег товар на миллиард тенге после того, как ему не выплатили зарплату

Рука, зажигалка, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 05:32 Фото: magnific
В индийском Сурате полиция арестовала 33-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге текстильного рынка из-за невыплаченных ему 100 долларов в качестве зарплаты. Ущерб оценивают в миллионы долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина ночью поджигает спичкой тюки ткани возле одного из магазинов.

Огонь стремительно распространился по торговому комплексу.

В результате были уничтожены 14 павильонов, а общий ущерб, по оценке полиции, составил около 2,5 млн долларов (1 млрд 104 млн 399 тыс. 500 тенге).

Подозреваемым оказался Винод Пандит Савле, который около трех месяцев работал в одном из магазинов рынка. Он устроился туда в апреле 2026 года и уволился в июне.

Мужчина признался, что ушел с работы после конфликтов с другим бухгалтером и работодателем, который высказал недовольство его работой.

Причиной поджога стала обида из-за невыплаченных ему положенных денег.

Ранее мы писали о том, как женщина послушала маму и обогатилась на 240 млн тенге.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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