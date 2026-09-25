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Мир

Несколько человек пострадали при взрыве в туристическом районе Афин

город, здания, Афины, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 03:58 Фото: pexels
В Афинах взрыв разрушил старое двухэтажное здание и повредил расположенные рядом постройки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News, по меньшей мере три человека получили ранения в результате обрушения здания недалеко от Акрополя в центре Афин 25 сентября 2026 года.

Взрыв разрушил старое двухэтажное здание и повредил другие постройки у подножия холма Акрополя, самого посещаемого древнего памятника Греции, в туристическом районе Плака. На место происшествия были направлены 24 пожарных.

Полиция оцепила территорию, а спасатели с собакой-ищейкой проверяли завалы в поисках людей, которые могли оказаться под ними. Предварительно причиной взрыва могла стать утечка природного газа. Окончательная причина происшествия устанавливается.

А в мексиканской общине Санта-Мария-Канчешда муниципалитета Темаскальсинго произошел взрыв, связанный с хранением и использованием пиротехники. По предварительным данным, погибли девять человек, еще 14 получили травмы.

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Камила Салкымбаева
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