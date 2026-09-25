Казахстан обсудил с Грузией развитие Среднего коридора

Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств Кипра, Грузии и Румынии во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

С заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и расширению казахстанско-грузинского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Об этом 26 сентября 2026 года сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Особое внимание стороны уделили перспективам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и дальнейшему расширению возможностей Среднего коридора.

Отдельная встреча состоялась с исполняющей обязанности Министра иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цойу. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, а также новые направления взаимовыгодного партнерства.

По итогам встреч министры подтвердили готовность к тесной координации в рамках ООН и других многосторонних площадок. Кроме того, они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

16 сентября 2026 года официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал о новых миграционных правилах Грузии для иностранцев и предупредил казахстанцев об ответственности за работу без соответствующего разрешения.