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Политика

Казахстан обсудил с Грузией развитие Среднего коридора

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 04:28 Фото: МИД РК
Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств Кипра, Грузии и Румынии во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

С заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили стороны подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и расширению казахстанско-грузинского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Об этом 26 сентября 2026 года сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Особое внимание стороны уделили перспективам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и дальнейшему расширению возможностей Среднего коридора.

Отдельная встреча состоялась с исполняющей обязанности Министра иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цойу. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, а также новые направления взаимовыгодного партнерства.

По итогам встреч министры подтвердили готовность к тесной координации в рамках ООН и других многосторонних площадок. Кроме того, они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

16 сентября 2026 года официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал о новых миграционных правилах Грузии для иностранцев и предупредил казахстанцев об ответственности за работу без соответствующего разрешения.

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Камила Салкымбаева
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