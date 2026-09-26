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Мир

Дракой и смертью пенсионера закончился спор из-за шезлонгов на популярном курорте

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 23:14 Фото: pexels
Кровавый дракой и смертью пенсионера закончился обычный конфликт из-за шезлонгов на популярном курорте в Греции, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет британское издание Metro. Трагедия произошла в курортном городке Вулиагмени на Афинской Ривьере, куда 82-летний мужчина вместе с женой пришел отдохнуть у моря.

Около 10 утра между ним и 76-летним незнакомцем вспыхнул жестокий скандал из-за нехватки свободных лежаков – погибший утверждал, что его оппонент попытался занять сразу шесть мест.

Бытовая перепалка быстро переросла в рукоприкладство.

"По версии следствия, у 82-летнего отдыхающего во время драки произошла остановка сердца. Очевидцы и прибывшие медики пытались спасти пенсионера прямо на песке с помощью дефибриллятора, после чего его экстренно доставили в больницу Асклепион в Вуле. Однако около 11:00 врачи констатировали его смерть", – говорится в сообщении.

Свидетели инцидента рассказали, что крики участников потасовки были слышны на другом конце пляжа. По данным источников, в избиении могли участвовать и спутники нападавшего.

На данный момент 76-летнего мужчину задержали за нанесение смертельных телесных повреждений. Вместе с ним под стражу взяли его 21-летнюю спутницу с инвалидностью, подозреваемую в соучастии и угрозах.

"Однако сам задержанный заявил, что погибший первым набросился на девушку, обругал ее матом и несколько раз ударил по лицу за занятые шезлонги. Позже девушку отпустили", – отмечается в публикации.

Вдова погибшего категорически опровергает эту версию. По ее словам, на полупустом пляже нападавший без причины набросился на ее мужа, нанеся ему жестокие удары в нос и грудь, после чего тот рухнул на землю.

Полиция Греции начала масштабное расследование этого инцидента. Власти подчеркивают, что смертельная драка между пожилыми людьми шокировала всю страну. Назначена судебно-медицинская экспертиза, все участники конфликта предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в США пенсионер жестоко убил сожителя после банальной ссоры и явился с признанием.

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Канат Болысбек
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