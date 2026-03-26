Жесткая драка в Актау закончилась для мужчины обращением к врачам

В Актау произошла жесткая драка у ресторана Pinta. Участниками конфликта стали пять человек, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео, на котором двое мужчин нанесли удары ногами по голове третьему участнику, находившемуся в этот момент на земле.

Как пишет Lada.kz, полицейские сообщили о задержании всех участников. Возбуждено уголовное дело.

Между тем в Мангистауской областной многопрофильной больнице прокомментировали состояние пострадавшего в данном инциденте.

"В приемное отделение был доставлен мужчина 2000 года рождения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, поэтому он был направлен на амбулаторное лечение", – заявили в больнице.

