Жесткая драка в Актау закончилась для мужчины обращением к врачам
В Актау произошла жесткая драка у ресторана Pinta. Участниками конфликта стали пять человек, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях распространилось видео, на котором двое мужчин нанесли удары ногами по голове третьему участнику, находившемуся в этот момент на земле.
Как пишет Lada.kz, полицейские сообщили о задержании всех участников. Возбуждено уголовное дело.
Между тем в Мангистауской областной многопрофильной больнице прокомментировали состояние пострадавшего в данном инциденте.
"В приемное отделение был доставлен мужчина 2000 года рождения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, поэтому он был направлен на амбулаторное лечение", – заявили в больнице.
