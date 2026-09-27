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Мир

Удары током включили в стандарт лечения депрессии в России

человек, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 13:37 Фото: magnific
Минздрав России обновил стандарт лечения депрессии, расширив перечень методов терапии и обследований пациентов, сообщает Zakon.kz.

Новый документ должен заменить стандарт, действовавший с 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

В перечень методов лечения включили электропунктуру, акупунктуру токами крайне высокой частоты, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную и электросудорожную терапию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию.

Также стандарт предусматривает гипоксивоздействие, воздействие излучением видимого диапазона и тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга.

Кроме того, пациентам предусмотрены осмотр уролога и диспансерный прием психиатра. Их также будут обследовать на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.

Ранее психиатр назвал признаки "передозировки" соцсетями.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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