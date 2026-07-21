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Право

Минздрав обновил стандарт лечения и диагностики рака

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 16:25 Фото: freepik
По информации Министерства здравоохранения, обновленный стандарт устанавливает единые сроки прохождения основных этапов диагностики и лечения, сообщает Zakon.kz.

Новый стандарт организации оказания онкологической помощи предусматривает цифровой контроль маршрута пациента по принципу "зеленого коридора".

Новые подходы позволят в режиме реального времени отслеживать соблюдение сроков диагностики, обследования и начала лечения, обеспечивая своевременное оказание медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания.

В частности, установлены следующие сроки:

  • до 7 рабочих дней – проведение первичных лабораторных исследований, ультразвуковой и рентгенологической диагностики в поликлинике по месту прикрепления;
  • до 10 рабочих дней – проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, эндоскопических исследований и биопсии для подтверждения либо исключения диагноза;
  • до 20 рабочих дней – выполнение специализированных исследований, включая ПЭТ/КТ, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования, необходимые для определения стадии заболевания и выбора оптимальной тактики лечения;
  • до 30 рабочих дней после подтверждения диагноза – проведение мультидисциплинарного консилиума, определение персонализированной тактики лечения и утверждение окончательного плана терапии;
  • до 5 дополнительных рабочих дней предусматривается для пациентов, проживающих более чем в 200 километрах от онкологического центра, на организацию поездки и прохождение необходимых обследований.

В Минздраве отметили, что главная цель преобразований – не изменить порядок получения медицинской помощи для пациентов, а повысить эффективность работы онкологической службы, усилить контроль качества на всех этапах оказания помощи, обеспечить соблюдение установленных сроков маршрутизации и внедрить современные методы диагностики и лечения в повседневную клиническую практику.

Одним из ключевых нововведений станет цифровой мониторинг прохождения пациентом всех этапов "зеленого коридора" – от первичного подозрения на онкологическое заболевание до постановки диагноза, проведения необходимых обследований, определения тактики лечения и начала специализированной терапии. Это позволит медицинским организациям своевременно выявлять возможные задержки, оперативно принимать управленческие решения и минимизировать риски несоблюдения сроков оказания медицинской помощи.

В министерстве подчеркнули, что все виды диагностики, лечения, лекарственного обеспечения, лучевой терапии, хирургической помощи, реабилитации и диспансерного наблюдения по-прежнему предоставляются бесплатно в рамках государственных гарантий.

Еще одним важным изменением стало вступление в силу с 1 января 2027 года новых норм Трудового кодекса РК, согласно которым работодатели будут обязаны предоставлять работникам отпуск для прохождения скрининговых обследований с сохранением места работы и средней заработной платы, а также содействовать прохождению профилактических обследований.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 16:25
Работников и работодателей будут уведомлять о необходимости прохождения скрининга

Ожидается, что эти меры позволят увеличить охват населения скрининговыми программами и будут способствовать более раннему выявлению онкологических и других социально значимых заболеваний.

По данным Минздрава, в 2025 году доля выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях превысила 34%, доступность лучевой терапии достигла 65%, пятилетняя выживаемость пациентов увеличилась до 65%, а смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет снизилась на 14% и составляет 62 случая на 100 тысяч населения.

На данный момент в Казахстане на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состоят более 251 тыс. пациентов, свыше половины из которых – люди трудоспособного возраста. Ежегодно выявляется более 43 тыс. новых случаев злокачественных новообразований.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане вводят новый вид скрининга на раннее выявление рака легкого, который будут проходить мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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