Накрыла лавина на высоте 7000 метров: 14 человек бесследно исчезли после звонка спасателям

В районе Нар-Пху в Непале из-за схода лавины на пике Химлунг-Химал без вести пропали по меньшей мере 14 человек. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Kantipur, все пропавшие – граждане Непала (шерпы, гиды и обслуживающий персонал). Передовую группу отправили на высоту 7 126 метров для подготовки маршрута к прибытию иностранных альпинистов, которые должны были приехать только через пять-шесть дней.

Изначально связь прервалась с восемью членами команды из 22 человек, однако позже число пропавших выросло до 14.

В воскресенье утром гиды успели запросить эвакуацию, после чего перестали выходить на связь.

"Власти и частные компании подготовили спасательные вертолеты в Катманду и Покхаре, однако вылететь к горе невозможно из-за плохой видимости. Наземные отряды спасателей также не могут пробраться к месту происшествия", – говорится в сообщении.

Среди пропавших находятся сотрудники компаний Himalayan Holidays и Imagine Nepal. Группа опытных альпинистов ожидает улучшения погоды в аэропорту, чтобы приступить к поискам.

Ранее в Испании в результате трагического падения с высоты около 60 метров погиб 28-летний альпинист из Великобритании.