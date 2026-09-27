Накрыла лавина на высоте 7000 метров: 14 человек бесследно исчезли после звонка спасателям
Как пишет издание Kantipur, все пропавшие – граждане Непала (шерпы, гиды и обслуживающий персонал). Передовую группу отправили на высоту 7 126 метров для подготовки маршрута к прибытию иностранных альпинистов, которые должны были приехать только через пять-шесть дней.
Изначально связь прервалась с восемью членами команды из 22 человек, однако позже число пропавших выросло до 14.
В воскресенье утром гиды успели запросить эвакуацию, после чего перестали выходить на связь.
"Власти и частные компании подготовили спасательные вертолеты в Катманду и Покхаре, однако вылететь к горе невозможно из-за плохой видимости. Наземные отряды спасателей также не могут пробраться к месту происшествия", – говорится в сообщении.
Среди пропавших находятся сотрудники компаний Himalayan Holidays и Imagine Nepal. Группа опытных альпинистов ожидает улучшения погоды в аэропорту, чтобы приступить к поискам.
Ранее в Испании в результате трагического падения с высоты около 60 метров погиб 28-летний альпинист из Великобритании.