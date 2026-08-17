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Туризм

Среди них 14-летний подросток: восемь альпинистов таинственно исчезли на Эльбрусе

Снег, туризм, альпинисты, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 02:57 Фото: pixabay
На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии (РФ) идет поисково-спасательная операция пропавших восьми альпинистов, среди которых есть 14-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в информации, опубликованной в канале Министерства по чрезвычайным ситуациям республики в мессенджере MAX.

Выяснилось, что маршрут был официально зарегистрирован. На место сразу же отправились 14 опытных спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Сейчас они обследуют маршрут южного склона самой высокой горы Европы.

До этого события крупная поисково-спасательная операция на Эльбрусе была 25-26 июля. Тогда при восхождении на гору погибли сразу шесть альпинистов – пятеро в одной группе и один в другой.

Причиной трагедии назвали резкое усиление ветра, из чего люди не смогли самостоятельно спуститься в пурге и обжигающем морозе. Все были гражданами Боснии и Герцеговины, опытные покорители вершин. До этого они уже покоряли Казбек и другие горы на континенте.

Ранее также сообщалось, что тела пропавших альпинистов нашли в Кыргызстане.

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Аксинья Титова
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