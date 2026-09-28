В Индии рыбаки спасли новорожденного слоненка и вернули его матери – момент попал на видео

Новорожденный слоненок оказался посреди бурной реки почти в пяти километрах от места, где отбился от стада. Его случайно заметили пятеро рыбаков, которые увидели над поверхностью воды кончик хобота и поспешили на помощь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия. Трех- или четырехдневный слоненок отбился от стада, когда вместе с другими слонами пытался перейти реку Тееста. Сильное течение подхватило детеныша и унесло почти на пять километров от плотины Кранти-Панджаб. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Рыбаки заметили в воде то, что сначала показалось им едва заметным, – над поверхностью виднелся кончик хобота. Мужчины не стали терять время и отправились навстречу животному на небольшой деревянной лодке. Когда им удалось подплыть ближе, рыбаки вытащили из воды полностью обессилевшего слоненка и уложили его на борт. Затем доставили детеныша на берег и передали сотрудникам лесного департамента.

Главным вопросом после спасения стало то, удастся ли вернуть малыша матери. Специалисты опасались, что длительное пребывание рядом с людьми может заставить слониху отвергнуть детеныша. Однако произошло обратное.

Мать слоненка находилась выше по течению, у плотины Гаджалдоба. Когда спасатели доставили малыша к ней, она его приняла и покормила. Сейчас слониха и ее детеныш находятся под наблюдением сотрудников лесного департамента. Лесной департамент округа пообещал вознаградить мужчин за спасение новорожденного слоненка.

Fishermen rescue a newborn elephant calf swept away in the Teesta River.



Forest department later reunites the calf with its mother. pic.twitter.com/JUloiKd1GS — Massimo (@Rainmaker1973) September 22, 2026

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