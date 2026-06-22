Момент обрушения храма в Индии попал на видео: семь человек погибли

В Индии трагедия в храме унесла жизни людей, которых завалило обломками во время религиозного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Не менее семи человек погибли и более 30 получили травмы в результате обрушения крыши строящегося храмового зала в индийском штате Махараштра. Трагедия произошла во время раздачи прасада. В этот момент под конструкцией находились десятки верующих, пишет Times of India.

महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान में हनुमान मंदिर के हॉल की छत गिरी 7 मरे, कई घायल ।



यशवाड़ी देवस्थान में 20 जून को हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभामंडप बनाने का काम चल रहा था। दोपहर के समय लोग प्रसाद ले रहे थे। अचानक मंदिर का स्ट्रक्चर भरभराकर गिर पड़ा। इस घटना का… pic.twitter.com/XihETZ37dj — Bansal News Official (@BansalNews_) June 20, 2026

Крыша строящегося зала для религиозных собраний обрушилась в деревне Яшвади округа Парбхани на западе Индии. Объект расположен напротив храма Ханумана. Инцидент произошел днем 20 июня, когда на территории комплекса собрались верующие для молитвы и получения освященной пищи (прасада), раздаваемой прихожанам.

По данным местных властей, первоначально сообщалось о пяти погибших и 17 пострадавших, однако позднее число жертв возросло до семи человек, а количество раненых превысило 30.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как находившаяся на стадии строительства конструкция внезапно рушится на собравшихся людей. После обрушения десятки человек оказались под завалами, сообщает MaharashtraTimes.

К месту происшествия были направлены полиция, спасательные службы, медики и спецтехника. По информации индийских СМИ, из-под обломков удалось спасти более 30 человек. Спасательная операция продолжалась около двух с половиной часов.

Представители властей сообщили, что храмовый комплекс еще находился на этапе строительства, однако был открыт для посещения по просьбам местных жителей.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за тяжелых строительных материалов и недостаточной прочности временных опор, удерживавших конструкцию. Окончательные причины трагедии установит специальная комиссия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Власти штата Махараштра также объявили о выплате компенсаций пострадавшим и распорядились провести техническую проверку сооружения.

Ранее произошел еще один инцидент с трагическими последствиями в Индии: на заводе газ накрыл рабочих во сне. Также есть много жертв.