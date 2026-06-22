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Мир

Момент обрушения храма в Индии попал на видео: семь человек погибли

индийский храм для верующих, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 19:27 Фото: pixabay
В Индии трагедия в храме унесла жизни людей, которых завалило обломками во время религиозного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Не менее семи человек погибли и более 30 получили травмы в результате обрушения крыши строящегося храмового зала в индийском штате Махараштра. Трагедия произошла во время раздачи прасада. В этот момент под конструкцией находились десятки верующих, пишет Times of India.

Крыша строящегося зала для религиозных собраний обрушилась в деревне Яшвади округа Парбхани на западе Индии. Объект расположен напротив храма Ханумана. Инцидент произошел днем 20 июня, когда на территории комплекса собрались верующие для молитвы и получения освященной пищи (прасада), раздаваемой прихожанам.

По данным местных властей, первоначально сообщалось о пяти погибших и 17 пострадавших, однако позднее число жертв возросло до семи человек, а количество раненых превысило 30.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как находившаяся на стадии строительства конструкция внезапно рушится на собравшихся людей. После обрушения десятки человек оказались под завалами, сообщает MaharashtraTimes.

К месту происшествия были направлены полиция, спасательные службы, медики и спецтехника. По информации индийских СМИ, из-под обломков удалось спасти более 30 человек. Спасательная операция продолжалась около двух с половиной часов.

Представители властей сообщили, что храмовый комплекс еще находился на этапе строительства, однако был открыт для посещения по просьбам местных жителей.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за тяжелых строительных материалов и недостаточной прочности временных опор, удерживавших конструкцию. Окончательные причины трагедии установит специальная комиссия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Власти штата Махараштра также объявили о выплате компенсаций пострадавшим и распорядились провести техническую проверку сооружения.

Ранее произошел еще один инцидент с трагическими последствиями в Индии: на заводе газ накрыл рабочих во сне. Также есть много жертв.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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