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Мир

Кошка сорвала попытку ограбления квартиры в Турции

Кошка не дала четырем женщинам ограбить квартиру, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 20:13 Фото: скриншот видео
В Стамбуле кошка по кличке Мучизе помешала четырем женщинам проникнуть в квартиру на 12-м этаже жилого комплекса. Инцидент произошел 24 сентября в районе Халкалы, сообщает Zakon.kz.

По информации Haber7, подозреваемые несколько раз пытались открыть дверь, а их попытки продолжались около 45 минут. Однако восьмилетняя кошка не позволила им войти. Женщины пытались оттолкнуть животное ногой, но в итоге покинули здание.

Хозяйка питомца Бахар Дада рассказала, что узнала о случившемся после просмотра записей с камер наблюдения.

"Каждый раз Мучизе их отгоняла. Я восемь лет ее воспитываю. Хочу поблагодарить ее за то, что она защитила наш дом", – сказала женщина.

Момент попытки проникновения попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что кошку с котятами вызволили из ловушки на остановке в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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