Кошка сорвала попытку ограбления квартиры в Турции

В Стамбуле кошка по кличке Мучизе помешала четырем женщинам проникнуть в квартиру на 12-м этаже жилого комплекса. Инцидент произошел 24 сентября в районе Халкалы, сообщает Zakon.kz.

По информации Haber7, подозреваемые несколько раз пытались открыть дверь, а их попытки продолжались около 45 минут. Однако восьмилетняя кошка не позволила им войти. Женщины пытались оттолкнуть животное ногой, но в итоге покинули здание.

Хозяйка питомца Бахар Дада рассказала, что узнала о случившемся после просмотра записей с камер наблюдения.

"Каждый раз Мучизе их отгоняла. Я восемь лет ее воспитываю. Хочу поблагодарить ее за то, что она защитила наш дом", – сказала женщина.

Момент попытки проникновения попал на камеры видеонаблюдения.

⚫️ Küçükçekmece’de hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalışan 4 kadın, hırçın kedinin saldırısına uğrayınca hırsızlık yapamadan kaçtı. pic.twitter.com/2SLb9VXAy2 — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) September 27, 2026

Ранее сообщалось, что кошку с котятами вызволили из ловушки на остановке в Астане.