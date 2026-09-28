Осьминог вцепился в лицо рыбака: напарник вместо помощи снял все на видео

Во время рыбалки у берегов мексиканского Прогресо осьминог неожиданно вцепился в лицо одного из рыбаков. Мужчина несколько секунд пытался освободиться от животного, пока его напарник снимал происходящее на видео и смеялся, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространенных в соцсети, видно как осьминог обвил голову рыбака щупальцами, однако тому в итоге удалось оторвать его и бросить на палубу. Мужчина отделался без серьезных травм.

Пользователи неоднозначно отреагировали на поведение напарника, который вместо помощи продолжал снимать происходящее.

🐙 An octopus clung to a fisherman’s face and neck after being pulled from the water, causing moments of panic among the boat’s crew. Fortunately, the unexpected encounter ended in laughter.#Viral #Fishing #Octopus #Ocean pic.twitter.com/tOXX8ax05V — Gateway Hispanic (@GatewayHispanic) September 23, 2026

Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки спасли новорожденного слоненка и вернули его матери.