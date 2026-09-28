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Мир

Осьминог вцепился в лицо рыбака: напарник вместо помощи снял все на видео

Осьминог вцепился в лицо рыбака: напарник вместо помощи снял все на видео, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 21:45 Фото: magnific.com
Во время рыбалки у берегов мексиканского Прогресо осьминог неожиданно вцепился в лицо одного из рыбаков. Мужчина несколько секунд пытался освободиться от животного, пока его напарник снимал происходящее на видео и смеялся, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространенных в соцсети, видно как осьминог обвил голову рыбака щупальцами, однако тому в итоге удалось оторвать его и бросить на палубу. Мужчина отделался без серьезных травм.

Пользователи неоднозначно отреагировали на поведение напарника, который вместо помощи продолжал снимать происходящее.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки спасли новорожденного слоненка и вернули его матери.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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