Осьминог вцепился в лицо рыбака: напарник вместо помощи снял все на видео
Фото: magnific.com
Во время рыбалки у берегов мексиканского Прогресо осьминог неожиданно вцепился в лицо одного из рыбаков. Мужчина несколько секунд пытался освободиться от животного, пока его напарник снимал происходящее на видео и смеялся, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, распространенных в соцсети, видно как осьминог обвил голову рыбака щупальцами, однако тому в итоге удалось оторвать его и бросить на палубу. Мужчина отделался без серьезных травм.
Пользователи неоднозначно отреагировали на поведение напарника, который вместо помощи продолжал снимать происходящее.
🐙 An octopus clung to a fisherman’s face and neck after being pulled from the water, causing moments of panic among the boat’s crew. Fortunately, the unexpected encounter ended in laughter.#Viral #Fishing #Octopus #Ocean pic.twitter.com/tOXX8ax05V— Gateway Hispanic (@GatewayHispanic) September 23, 2026
Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки спасли новорожденного слоненка и вернули его матери.
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