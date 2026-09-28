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Мир

Редкое природное явление зафиксировали на вулкане в Индонезии

Редкое природное явление зафиксировали на вулкане в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 22:14 Фото: wikipedia
В Индонезии на вулкане Папандаян в провинции Западная Ява зафиксировали редкое голубое пламя. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG), явление связано с выходом высокотемпературных вулканических газов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Antara, голубоватое свечение возникает, когда сернистые газы, выходящие через трещины фумарол, вступают в реакцию с кислородом. Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию опасных веществ: диоксид серы достигал 230 ppm, а сероводород – 120 ppm.

В связи с этим власти рекомендовали туристам держаться не ближе 500 метров от активного кратера и запретили разбивать лагеря в местах скопления вулканических газов.

По данным PVMBG, подобное явление на Папандаяне уже наблюдали в 2023 и 2025 годах, однако в разные годы оно фиксировалось в разных кратерах. Специалисты также отметили, что голубое пламя Папандаяна отличается от аналогичного явления на вулкане Иджен, где высокая концентрация серы сохраняется постоянно.

Ранее сообщалось, что грязевой вулкан внезапно извергся под Баку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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