Редкое природное явление зафиксировали на вулкане в Индонезии

В Индонезии на вулкане Папандаян в провинции Западная Ява зафиксировали редкое голубое пламя. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG), явление связано с выходом высокотемпературных вулканических газов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Antara, голубоватое свечение возникает, когда сернистые газы, выходящие через трещины фумарол, вступают в реакцию с кислородом. Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию опасных веществ: диоксид серы достигал 230 ppm, а сероводород – 120 ppm.

В связи с этим власти рекомендовали туристам держаться не ближе 500 метров от активного кратера и запретили разбивать лагеря в местах скопления вулканических газов.

По данным PVMBG, подобное явление на Папандаяне уже наблюдали в 2023 и 2025 годах, однако в разные годы оно фиксировалось в разных кратерах. Специалисты также отметили, что голубое пламя Папандаяна отличается от аналогичного явления на вулкане Иджен, где высокая концентрация серы сохраняется постоянно.

Gunung Papandayan lagi heboh nih gara-gara muncul fenomena blue fire alias nyala api biru keunguan.



Menurut info dari Badan Geologi, fenomena eksotis ini terjadi karena ada pembakaran belerang di area kawah. Diduga kuat, bukaan Kawah Manuk yang menyempit sejak 2025 bikin gas… pic.twitter.com/2F0acvQQbe — Sudut Pandang (@_pandangsudut) September 25, 2026

Ранее сообщалось, что грязевой вулкан внезапно извергся под Баку.