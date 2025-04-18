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Общество

Змеи на снегу: редкое природное явление наблюдают в ВКО

змеи, ВКО, парк, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 20:04 Фото: Государственный национальный природный парк "Тарбагатай"
На территории Тарбагатайского государственного национального парка зафиксировали уникальное природное явление – появление змей на снегу. Как пояснили специалисты Zakon.kz, такое случается очень редко и связано с преждевременным выходом змей из зимней спячки.

Так, с наступлением резкого потепления температура в подземных норах повысилась, и змеи начали просыпаться.

"15 апреля текущего года на поверхности снега было замечено сразу девять змей. Они были очень слабы, не проявляли агрессии, а наоборот – старались уползти на сухую землю. Если вы встретите змею на снегу в лесу или степи, лучше ее не трогать, дайте ей уползти. В это время они особенно уязвимы и не представляют опасности ", – пояснили в Тарбагатайском государственном национальном парке.

Фото: Государственный национальный природный парк "Тарбагатай"

Здесь также отметили, что из-за большой площади парка фенологические процессы в разных его частях начинаются не одновременно.

Например, в период с 8 по 10 марта в регионе выпал снег толщиной до 1,5 метра. Сейчас в восточной части парка снег уже растаял, на деревьях начали распускаться почки, а в западной части снег еще не сошел полностью.

Кстати, общая площадь нацпарка составляет 143 550,5 га. Здесь произрастает более 1600 видов растений, 19 видов рыб, 23 вида пресмыкающихся, более 270 видов птиц, 60 видов млекопитающих.

Недавно удивительное природное явление запечатлели в мангистауской степи, где в урочище Кок-Кала (Көкала) зазеленела трава, а в Барсакельмесском заповеднике – удивительное растение из семейства лилейных тюльпанов – тюльпан Борщова.

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Кира Мороз
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